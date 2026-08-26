Redescobrindo nossa queda

Na reportagem “Por dentro do mundo dos ‘preppers’, as pessoas que se preparam para o colapso da civilização”, reportagem veiculada pelo G1, investiga como essas pessoas se preparam para algo grandioso. Enchentes, incêndios, ataques cibernéticos à segurança nacional são razões que motivam essa fatia da sociedade a estocar comida e se preparar para o pior.

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Na referida reportagem a definição de Prepping é “um movimento global de pessoas que se preparam para a eventualidade de que a sociedade venha a colapsar parcial ou totalmente”.

É notório que ao nosso redor nada vai bem. Alguma coisa está errada! Seja na intensidade desse movimento ou não, é certo que concordamos que uma visão ampliada mostrará isso. Ou seja, dentro de nós reverbera um som de que algo não está certo!

Caro leitor, temos dialogado nesses dias sobre a maneira como enxergamos o mundo, qual a lente pela qual enxergamos a vida! Dessa forma, proponho que façamos uma reflexão também dessa perspectiva que se impõe sobre todos. Todos, invariavelmente, possuem uma reposta ao sofrimento, a dor, e às intempéries da vida humana, no entanto, a minha proposta é que respondamos essa questão com uma cosmovisão bíblica.

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O texto de Rm. 3:23 assevera: “Pois, todos pecaram e carecem da glória de Deus”, ou seja, a resposta nessa perspectiva é que somos naturalmente, embora, com um código moral e ético, responsáveis pela desordem do mundo. Nessa mesma esteira de argumentação o texto de Romanos 8:22 afirma “Porque sabemos que toda criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora”.

O que essa perspectiva quer nos mostrar não é ofender e nos paralisar, mas recorrer a alguém maior do que as dores e de igual modo maior que o pecado. O grande embate da existência é saber quem pode resolver problemas de forma absoluta e efetiva.

A ideia bíblica, portanto, é que nada além de Deus pode nos trazer de volta ao ideal que Ele mesmo projetou, e por estamos deliberadamente, afastados Dele, apenas Ele pode nos puxar de volta pra si. Nada além de Cristo, nada além do que Ele fez na cruz do calvário pode suprir nosso desejo de segurança.

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Como os Preppers devemos ser precavidos, no entanto, quando entendemos que sem Ele o que nos domina é apenas a esfera existencial terrena, reconheceremos que precisamos de algo maior, além da comida física. Cristo no Calvário já fez toda provisão de uma vez por todas. Nada poderá nos arrancar Dele “...nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem os poderes, nem a altura nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor”.( Rm. 8:38,39).

Portanto, redescobrir nossa queda, tem a capacidade de clarear como realmente somos, por conseguinte, nos fará buscar uma resolução definitiva, que se preocupa não apenas como o momentâneo e físico, mas sobretudo, uma solução metafísica e eterna, em Cristo Jesus.





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