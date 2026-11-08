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SAÚDE

Redação do Enem 2026 aborda a valorização do SUS como direito universal

Principal porta de entrada para o ensino superior, exame é aplicado neste domingo (8) e segue na próxima semana com provas de Exatas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Redação do Enem 2026 aborda a valorização do SUS como direito universal
Autor Enem começou neste domingo para todo o País - Foto: Cindy Santos/TNOnline

A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal é o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2026, aplicado neste domingo (8) para mais de cinco milhões de estudantes em todo o país. A informação sobre o texto dissertativo-argumentativo foi divulgada pelo ministro Leonardo Barchini por meio de suas redes sociais.

-LEIA MAIS: Enem 2026: expectativa e imprevistos marcam o primeiro dia de provas em Apucarana

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Além da redação, o primeiro dia de aplicação exige dos candidatos a resolução de 90 questões, sendo 45 focadas em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e outras 45 voltadas para Ciências Humanas e suas Tecnologias. Considerado a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, o exame atua também como o principal termômetro para avaliar a qualidade da educação básica nacional.

A maratona de avaliação dos estudantes será concluída no próximo domingo, dia 15 de novembro. Para o segundo dia de provas, o formato se repete com mais 90 questões, desta vez concentradas nas áreas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

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