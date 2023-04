Recorde mundial: goiano fisga pirarara com mais de 70 quilos

Da Redação

Antônio Pedro, empresário e pescador

Um jovem, de 26 anos, quebrou um recorde mundial ao pescar um pirara com mais de 70 quilos e 1,5 metros de comprimento. O peixe, conhecido como tubarão de água doce, foi fisgado no Rio Xingu, em uma terra indígena, no Mato Grosso.

Conforme o empresário goiano Antônio Pedro, a pescaria aconteceu em agosto do ano passado, no entanto, o recorde só foi reconhecido pela International Game Fish Association (IGFA)em dezembro de 2022.

Nativo das bacias do Rio Amazonas, Tocantins e Araguaia, o bagre já era o alvo do jovem, que chegou no Rio Xingu sabendo o que queria fisgar. “Estou neste ramo desde muito tempo. Saímos de Goiânia e pegamos mais de mil quilômetros e, quando chegamos lá, eles [indígenas] falaram que tinham peixes fora do normal. Já tinha em mente o tamanho do recorde passado e o tamanho do peixe que precisava pegar”, contou em uma entrevista concedida ao g1.

Os brasileiros fazem história nos recordes do IGFA. Isso porque, de acordo com Antônio, o recorde anterior também pertencia a outro morador do país, porém o peixe era bem menor: pesava cerca de 40 quilos e tinha 1,3 metros. Ou seja, sete centímetros e 30 quilos a menos.





Sonha quase foi por água abaixo

Antônio Pedro levou um susto enorme ao fisgar o peixe, e o pirarara quase foi por água abaixo, literalmente. O pescador contou que o animal estava com o anzol muito frouxo na boca, quando subiu para a superfície da água. Quando foi colocado dentro da canoa, o anzol saiu sozinho.

O peixe demorou cerca de três minutos para ser retirado de dentro da água. O goiano não encontrou palavras para descrever a emoção do momento. “Eu chorava, pulava, dava pirueta. Estava anestesiado, foi uma coisa fora do normal. Cada dia que passa, que eu olho, eu fico agradecido. Mandei fazer uma arte em tamanho real do peixe porque as pessoas não têm noção da dimensão. Ele era muito grande, muito gordo”, explicou.

