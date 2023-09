Recife prevê reformular orlas das praias de Boa Viagem e Pina

A prefeitura do Recife anunciou nessa quinta-feira, 28, um projeto que pretende transformar os 11 quilômetros de orla marítima da capital em um grande parque linear, ligando os bairros de Brasília Teimosa, Pina e Boa Viagem. O objetivo, diz a administração municipal, é ampliar o potencial turístico e econômico de um dos principais cartões-postais da cidade e o investimento previsto é de R$ 112 milhões.

Os detalhes do projeto Orla Parque foram apresentados pelo prefeito João Campos (PSB). A iniciativa prevê melhorias na segurança e iluminação, novos banheiros, além de reforma de toda a estrutura física do calçadão e aumento da área verde. A 1ª etapa foi concluída em março, quando foram entregues os últimos dos 60 quiosques completamente reformados. As demais etapas seguem com previsão de conclusão total até 2025.

"Nossa orla sempre foi muito conhecida como Orla de Boa Viagem e sempre foi colocada como um ativo do turismo, do esporte, da convivência. E enxergamos como isso é importante, sobretudo na cadeia produtiva do turismo", diz Campos.

"Nossa tarefa é fazer com que cada vez mais pessoas venham para o Recife, investir na nossa cidade e impactar em nossa economia. Quase 70% dos recifenses afirmam que a orla do Recife é a principal área de lazer da cidade", acrescenta o prefeito.

Para a melhoria da iluminação, serão implementados 510 postes - aumento de 400% em relação aos atuais 130 equipamentos existentes. Isso significa que, a cada 14 metros, deve haver um aparelho de iluminação. O calçadão também vai passar por alterações.

São planejados a substituição do pavimento atual, melhoria da acessibilidade e aumento na largura do passeio em toda sua extensão, passando de 2,75m para 4,80m. O objetivo é melhorar o uso da ciclovia, pista de cooper e de caminhada. Toda a ciclovia da orla será remodelada, para evitar pontos cegos e reforçar a segurança, com a criação de pavimentos elevados; redirecionamento da drenagem redirecionada (o que evita alagamentos); e espaço para bicicletas adaptadas para cadeirantes, por exemplo.

Segundo os cálculos da administração municipal, hoje só 49% da orla é utilizada. "Nosso objetivo é mudar isso para que os recifenses realmente aproveitem todos os 11 km", afirma Cinthia Mello, Secretária do Gabinete de Projetos Especiais da prefeitura.