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Recife mapeia buracos nas ruas com sensor e IA

Escrito por Edison Veiga (via Agência Estado)
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Se milhões de deslocamentos são feitos por todo tipo de veículo diariamente nas grandes cidades, por que não aproveitar esse vaivém para monitorar a qualidade das vias, onde há buraco, onde o asfalto rareia? No Recife, essa ideia gerou o programa SuperVisão, estruturado em 2023 e implantado ao longo do ano seguinte.

Sensores de trepidação passaram a ser instalados em carros de voluntários. Quanto mais eles rodam, mais informação coletam, detectando falhas na malha viária.

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São acelerômetros e sensores de vibração, instalados na barra de direção e nas rodas de carros comuns. Câmeras também podem ser acopladas ao para-brisa - as imagens ajudam no mapeamento do desgaste das ruas. O sistema, então, lista e prioriza as áreas mais críticas, gerando ordens de serviço para os setores competentes entrarem em ação.

O projeto surgiu no EITA Labs, o ciclo de inovação aberta promovido pelo município há quatro anos, e foi abraçado pela Emprel, empresa pública de tecnologia da prefeitura do Recife. "Quando dá certo, a gente acelera esse produto e então ele passa a compor o nosso portfólio", diz o cientista da computação Breno Alencar, diretor de inovação da Emprel.

Esta é só uma das soluções tecnológicas disruptivas desenvolvidas e implantadas pela empresa. Entre 16 e 18 de novembro, o Expo Center Norte, na zona norte de São Paulo, receberá o Cidade CSC 2026, o principal fórum sobre cidades inteligentes da América Latina. A programação terá mais de 500 palestrantes, em mais de 20 palcos simultâneos. O Estadão é parceiro de mídia oficial do fórum, que reunirá três eventos: Connected Smart Cities, CSC GovTech e Parque da Mobilidade Urbana.

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'TINDER DO TRABALHO

Outro exemplo citado por Alencar é a plataforma Go Recife. Funciona na lógica do Tinder e de outros apps de namoro. Mas o objetivo é conectar o desempregado e a empresa com vagas disponíveis.

Ele cita ainda a gestão das filas dos atendimentos de saúde pública. "Com uso de IA, estamos reduzindo." Um programa criado há quatro anos para evitar horários ociosos por conta de ausências não avisadas a consultas previamente agendadas já recuperou 250 mil vagas de atendimento - e, calcula-se, significou uma economia de R$ 20 milhões.

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As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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