Recicladores devolvem dinheiro perdido no lixo no RS

Da Redação

Uma aposentada de Dois Irmãos, cidade de 33,5 mil habitantes a 60 km de Porto Alegre, recuperou o dinheiro que havia perdido no lixo há cerca de uma semana. As cédulas foram encontradas por trabalhadores de uma usina de reciclagem, que logo devolveram os valores para a dona. A reportagem é do G1.

continua após publicidade .

Com medo de sofrer um assalto, a aposentada preferiu não ser identificada nem revelar a quantia recuperada, que seria utilizada para pagar o tratamento contra o câncer, ao qual foi submetida. Em agradecimento, ela gravou uma mensagem para os recicladores.

"Agradeço tudo de coração para vocês, que vocês são pessoas honestas, trabalhadoras", disse emocionada.

continua após publicidade .

O reciclador Alessandro Pooter foi quem encontrou as cédulas dentro de sacolas de supermercado. Aos 34 anos e pai de dois filhos pequenos, o rapaz jamais pensou em ficar com o dinheiro que não era dele.

"Eu me senti agradecido a Deus, [por] ter feito um papel como cidadão, como cooperado [da usina] aqui também, [por] ter praticado os princípios que aprendi com minha família, de honestidade", comentou.

A aposentada conta que costuma recolher o lixo antes de sair de casa, sem perceber que, numa segunda-feira, o dinheiro estava dentro da sacola jogada fora. Quando se deu conta do que tinha feito, a mulher resolveu refazer o provável trajeto que o caminhão da coleta percorre apos concluir o trabalho nas ruas de Dois Irmãos. A mulher, então, decidiu ir até a usina de reciclagem.

Nervosa, ela contou o que tinha acontecido para os trabalhadores, que se reuniram e decidiram ajudar. Por sorte, a carga de lixo da região onde a aposentada vive estava prestes a ser separada – sendo, logo, localizada pela equipe de trabalhadores.