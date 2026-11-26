Um recém-nascido precisou ser resgatado de uma casa invadida pela água durante uma enxurrada em Santo Antônio do Sudoeste, no Paraná, nesta quarta-feira, 25.

A elevação repentina do nível da água deixou uma mãe e cinco crianças ilhadas dentro da residência. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), agentes da Defesa Civil municipal utilizaram cordas para chegar até o imóvel e retirar a família.

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A equipe de resgate improvisou uma banheira para transportar o recém-nascido durante a travessia.

O Paraná registra fortes chuvas desde segunda-feira, 23. De acordo com a Defesa Civil, seis pessoas morreram em desastres registrados em cerca de 40 cidades. Cerca de 10 mil pessoas foram afetadas pelos temporais, que causaram alagamentos, enxurradas e danos em imóveis e vias. Equipes de resgate foram mobilizadas para atender moradores ilhados, principalmente na região Sudoeste.

A instabilidade está associada à passagem de uma frente fria pelo Estado, acompanhada de condições favoráveis à formação de temporais. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) já havia alertado para a possibilidade de chuva intensa em curto intervalo de tempo, granizo e rajadas de vento.