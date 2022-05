Recém-nascida morre ao ser atirada da janela pelo pai

Da Redação

Na noite de sábado (28), um homem de 26 anos foi preso após jogar a filha recém-nascida, de um mês de idade, de uma janela com altura aproximada de 5 metros em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais. O crime foi uma espécie de vingança e foi cometido enquanto o homem discutia com a mãe da criança.

A polícia foi acionada por vizinhos, que informaram que um casal estava em desentendimento, quando em determinado momento o homem arremessou a bebê pela janela de altura de 5 metros. A recém-nascida caiu na rua e chegou a ser socorrida por terceiros até a UPA local, mas não resistiu aos ferimentos.

A mãe da recém-nascida contou aos policiais que sofre agressões do homem desde a gravidez, quando também aumentaram as brigas e discussões. Ela contou que o agressor dava socos na sua barriga. Eles não vivem juntos, mas o homem passava com frequência na casa para visitar a filha.

Segundo o relato da mãe, eles estavam na casa durante a briga quando ela foi verificar um arroz doce na cozinha. Ao retornar para o outro cômodo, percebeu que o homem tinha jogado a filha pela janela. Sem condições emocionais, a mulher não conseguiu passar mais informações à polícia.

Uma testemunha disse aos militares que o agressor evadiu sentido bairro Tabajaras, onde viaturas iniciaram rastreamentos. Durante as diligências, um subtenente da Polícia Militar entrou em contato com a guarnição e disse que o suspeito tinha ligado para ele.

O pai disse ao subtenente que estava arrependido e que ia se entregar, mas só fazia isso com a presença do militar, que indicou às demais viaturas o local combinado para a prisão.

Com informações de O Tempo.