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CRUELDADE

Recém-nascida é resgatada dentro de mochila encontrada em lixão

A bebê ainda apresentava sinais recentes do parto

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.05.2026, 14:59:44 Editado em 12.05.2026, 14:59:39
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Recém-nascida é resgatada dentro de mochila encontrada em lixão
Autor Foto: Redes Sociais

Uma recém-nascida encontrada abandonada dentro de uma mochila em uma área de descarte de lixo às margens da rodovia AM-070, próximo à entrada de Novo Airão, morreu após ser encaminhada ao Hospital Geral de Manacapuru, no Amazonas.

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De acordo com informações das autoridades, a bebê ainda apresentava sinais recentes do parto e estava com o cordão umbilical ligado à placenta quando foi localizada.

A criança foi encontrada por trabalhadores que atuavam na coleta de materiais recicláveis na região. Ao perceberem que havia um bebê dentro da mochila, os catadores improvisaram uma proteção no local para evitar a aproximação de animais até a chegada do socorro.

A recém-nascida foi levada em estado grave ao Hospital Regional de Manacapuru, onde equipes médicas tentaram reanimá-la, mas ela não resistiu.

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O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil do Amazonas, que realiza diligências para identificar a mãe da criança e apurar as circunstâncias do abandono. Segundo a delegada Joyce Coelho, a polícia também pediu apoio da população por meio de denúncias anônimas.

Em outro caso registrado no interior do estado, a Polícia Militar do Amazonas investiga a morte de outra recém-nascida encontrada em um lixão no município de Maués. O corpo da bebê foi localizado em uma área próxima à estrada que liga a cidade ao distrito de Miri, após denúncia anônima.

Segundo informações preliminares, a criança estava dentro de um saco plástico. Testemunhas relataram que duas mulheres em uma motocicleta preta teriam abandonado o corpo no local, versão que ainda será apurada pela investigação.

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A área foi isolada para o trabalho da perícia, e o corpo encaminhado ao Hospital Geral Raimunda Francisca Dinelly. O caso está sob responsabilidade do 48º Distrito Integrado de Polícia de Maués.

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