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Receita paga lote especial de restituição automática em julho

A consulta poderá ser feita a partir do dia 8 de julho

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.06.2026, 15:09:29 Editado em 18.06.2026, 15:09:24
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Receita paga lote especial de restituição automática em julho
Autor Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Receita Federal pagará, em 15 de julho, um lote especial de restituição automática do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). A medida contempla contribuintes que tiveram imposto retido na fonte ao longo de 2024, mas não se enquadram nos critérios de obrigatoriedade de entrega da declaração.

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A consulta poderá ser feita a partir do dia 8 de julho, por meio do serviço Meu Imposto de Renda, no site ou no aplicativo da Receita Federal.

O pagamento será feito exclusivamente em conta vinculada à chave Pix do tipo CPF.

O lote especial é destinado a contribuintes que não precisaram declarar, mas tiveram imposto retido em 2024. Serão pagas restituições de até R$ 1 mil. Cerca de 4 milhões de pessoas podem ser contempladas nessa iniciativa piloto, com liberação aproximada de R$ 500 milhões em restituições.

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Em nota, a Receita Federal informou que a geração das declarações está ocorrendo de forma gradual desde segunda-feira (15), “podendo se estender por alguns dias, considerando o volume estimado de cerca de 4 milhões de contribuintes”.

Informações: Agência Brasil

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Contribuintes isentos Imposto Retido na Fonte IRPF 2024 pagamento via PIX receita federal Restituição Imposto de Renda
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