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IMPOSTO DE RENDA

Receita libera consulta ao maior lote de restituição do IR da história; veja quem recebe

Pagamento será realizado no dia 29 de maio para mais de 8,7 milhões de contribuintes; saiba mais

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.05.2026, 15:17:15 Editado em 21.05.2026, 15:17:10
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Receita libera consulta ao maior lote de restituição do IR da história; veja quem recebe
Autor O depósito da restituição será feito diretamente na conta bancária ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração - Foto: © RAFA NEDDERMEYER/AGÊNCIA BRASIL

A Receita Federal libera a partir das 10h desta sexta-feira (22) a consulta ao primeiro e maior lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) da história. O valor recorde de R$ 16 bilhões será distribuído entre mais de 8,7 milhões de contribuintes, contemplando as declarações do ano de 2026 e quantias residuais de exercícios anteriores. O pagamento será depositado nas contas informadas no dia 29 de maio, data que também marca o fim do prazo para o envio das declarações.

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De acordo com o Fisco, o volume financeiro inédito é reflexo da maior agilidade no processamento das informações, impulsionada por novas ferramentas de modernização e automação. Este lote inicial destina os recursos exclusivamente a contribuintes com prioridade legal ou que adotaram facilidades digitais no momento de prestar as contas ao Leão. Têm direito a receber nesta primeira rodada as pessoas acima de 60 anos, indivíduos com deficiência física ou mental, portadores de moléstias graves, profissionais cuja principal fonte de renda seja o magistério e aqueles que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição por meio da chave Pix.

Para verificar se foi contemplado, o cidadão deve acessar a página da Receita Federal na internet, buscar a aba "Meu Imposto de Renda" e clicar em "Consultar a Restituição". O procedimento também pode ser realizado por meio do aplicativo oficial da Receita para smartphones e tablets. Caso o contribuinte não esteja na lista deste lote, a orientação é acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) para tirar o extrato e checar se há pendências. Se algum erro for constatado, é necessário enviar uma declaração retificadora e aguardar os próximos pagamentos. Neste ano, o calendário foi enxugado de cinco para quatro lotes regulares, programados para os finais de maio, junho, julho e agosto.

O depósito da restituição será feito diretamente na conta bancária ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração. Se houver algum problema que impeça a efetivação do crédito, como o encerramento da conta, o dinheiro ficará disponível para resgate no Banco do Brasil pelo prazo de um ano. Nessa situação, o cidadão poderá solicitar o reagendamento para qualquer conta em seu nome através do Portal do BB na internet ou pela Central de Relacionamento telefônico. Ultrapassado o período de doze meses, os valores não resgatados na rede bancária deverão ser solicitados de forma manual, diretamente pelo sistema do e-CAC.

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As restituições estão distribuídas da seguinte forma:

  • 4.959.431 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram simultaneamente por receber a restituição via Pix;
  • 2.256.975 contribuintes de 60 a 79 anos;
  • 1.054.789 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;
  • 256.697 contribuintes acima de 80 anos;
  • 222.100 contribuintes com deficiência física ou mental ou doença grave.
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contribuintes Finanças imposto de renda receita federal restituiçao
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