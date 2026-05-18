Receita Federal fecha shoppings no Brás em megaoperação contra produtos falsificados

Uma megaoperação da Receita Federal interditou, na manhã desta segunda-feira (18), o Shopping 25 Brás e o Stunt, localizados no centro de São Paulo. A ação tem como alvo principal a apreensão de produtos falsificados, com destaque para camisas de seleções de futebol devido à proximidade da Copa do Mundo. Os dois centros comerciais, que somam cerca de duas mil lojas, permanecerão fechados por pelo menos duas semanas para que os auditores verifiquem a existência de mercadorias em situação irregular.

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De acordo com a auditora fiscal da Receita Federal, Fernanda Avendanha, o foco do pente-fino é combater o comércio de falsificações ligadas ao esporte, impulsionado pela época do torneio mundial. Além de artigos esportivos, os agentes também buscam produtos proibidos, como cigarros eletrônicos, e aparelhos eletrônicos que entraram no país por meio de contrabando. O diretor da Associação de Lojistas do Brás (Alobrás), Lauro Pimenta, corroborou que a grande oferta de réplicas de uniformes de clubes e seleções na região foi o que motivou a investida. A reportagem tenta contato com as administrações dos shoppings envolvidos.

Durante o período de interdição, as apreensões ocorrerão de forma gradual. Lojistas que apresentarem as notas fiscais e a documentação regular de seus estoques terão as mercadorias liberadas imediatamente. Já os produtos sem comprovação de origem serão recolhidos pela Receita, mas os comerciantes terão um prazo legal para apresentar os documentos posteriormente e reaver os itens.

A chegada dos fiscais pegou muitos de surpresa no início do expediente. Os funcionários que chegavam para trabalhar precisaram aguardar do lado de fora, nas calçadas da região. Apesar da correria inicial no momento da abordagem, a operação foi conduzida e mantida de maneira pacífica e sem registros de confusão.

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Com informações do g1