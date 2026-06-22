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ECONOMIA

Receita Federal abre consulta ao 2º lote da restituição do Imposto de Renda nesta terça-feira

Segundo lote de restituição de 2026 deve movimentar a economia de estados e municípios

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.06.2026, 10:12:03 Editado em 22.06.2026, 10:11:58
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Receita Federal abre consulta ao 2º lote da restituição do Imposto de Renda nesta terça-feira
Autor Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Contribuintes brasileiros poderão consultar o segundo lote da restituição do Imposto de Renda 2026 a partir das 10 horas desta terça-feira (23).

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O crédito de cerca de R$ 16 bilhões deverá ser feito a aproximadamente 9 milhões de contribuintes no dia 30 de junho. Esse será considerado um superlote, assim como o primeiro.

A intenção é pagar 80% das restituições nestes dois primeiros lotes. A expectativa é quitar todas as prioridades legais, liberar mais restituições para quem usou declaração pré-preenchida e escolheu receber via Pix e também incluir contribuintes que não têm prioridade.

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Contribuintes Brasileiros Declaração pré-preenchida imposto de renda Lote de restituição pagamento via PIX Restituição IR
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