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IMPOSTO DE RENDA

Receita envia cartas a 498 mil que estão na malha fina até o dia 20

Correção do IR pode ser feita sem precisar ir a uma unidade do Fisco

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Receita envia cartas a 498 mil que estão na malha fina até o dia 20
Autor Foto: Bruno Peres/Agência Brasi

Os contribuintes que tiveram a Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) 2026 retida na malha fina começaram a ser avisados pelo Fisco. A Receita Federal está encaminhando os avisos em lotes semanais até o dia 20 de outubro, para estimular a regularização voluntária antes de uma eventual intimação ou notificação.

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Quem identificar algum erro na declaração pode fazer a correção por meio de uma declaração retificadora, sem precisar comparecer a uma unidade da Receita. A regularização antecipada reduz o risco de multas e de atraso no pagamento da restituição.

Como consultar

O contribuinte pode verificar a situação da declaração pelo serviço Meu Imposto de Renda, disponível no site da Receita Federal e no aplicativo do órgão para celulares.

É necessário ter uma conta Gov.br nos níveis prata ou ouro.

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No serviço, uma declaração retida na malha fina aparece com o status “Com Pendência”. Ao acessar a informação, o contribuinte consegue identificar o motivo da retenção e consultar as orientações para regularizar a situação.

Serviço

  • Quem recebe as cartas: 498.487 contribuintes;
  • Período de envio: de 5 a 20 de outubro;
  • Onde consultar: Meu Imposto de Renda, no site ou aplicativo da Receita;
  • Acesso: conta Gov.br nível prata ou ouro;
  • Sinal de pendência: status “Com Pendência”;
  • Como corrigir: declaração retificadora;
  • Atendimento presencial: não é necessário.

Como corrigir

Depois de consultar a pendência, o contribuinte deve conferir se os valores informados na declaração estão corretos e se possui documentos que comprovem as informações prestadas.

Se houver erro ou omissão, é possível enviar uma declaração retificadora pelos canais digitais da Receita Federal.

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O procedimento deve ser feito antes de uma eventual intimação ou notificação. Segundo a Receita, essa iniciativa pode evitar o risco de multas e de atraso na restituição.

Caso a declaração esteja correta e o contribuinte tenha os documentos que comprovem as informações, a orientação é não fazer alterações. Nesse caso, é necessário guardar a documentação e aguardar eventual solicitação da Receita.

Erros mais comuns

A Receita Federal destaca alguns dos principais problemas que podem levar uma declaração à malha fina:

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  • Esquecer de informar rendimentos recebidos de forma pontual durante o ano;
  • Não incluir rendimentos recebidos por dependentes;
  • Não informar todos os rendimentos de aposentadoria quando há mais de uma fonte pagadora;
  • Informar o ano errado de uma despesa médica;
  • Declarar valor diferente do efetivamente pago em uma despesa médica;
  • Incluir como despesa médica gastos que não são dedutíveis;
  • Informar Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) como despesa dedutível.

No caso do VGBL, a Receita esclarece que esse tipo de plano não é considerado previdência privada para fins de dedução do Imposto de Renda e, portanto, não pode ser utilizado para reduzir a base de cálculo do imposto.

Cartas

O objetivo do Projeto Cartas 2026 é permitir que o próprio contribuinte corrija eventuais inconsistências antes de uma ação formal do Fisco.

Embora esteja enviando correspondências, os contribuintes que tiverem dúvida sobre a situação da declaração devem confirmar diretamente a existência de pendências pelo Meu Imposto de Renda.

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declaração retificadora imposto de renda IR 2026 malha fina receita federal
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