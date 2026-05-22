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ECONOMIA

Receita abre consulta ao maior lote de restituição do IR da história nesta sexta

Mais de 8,7 milhões de contribuintes vão receber R$ 16 bilhões; no Paraná, pagamentos somam R$ 768 milhões

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.05.2026, 09:22:41 Editado em 22.05.2026, 09:22:36
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Receita abre consulta ao maior lote de restituição do IR da história nesta sexta
Autor Foto: Joédson Alves/Agência Brasi

A Receita Federal libera a partir das 10 horas desta sexta-feira (22) a consulta ao maior lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) da história. Ao todo, serão pagos R$ 16 bilhões a 8.749.992 contribuintes em todo o país.

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O pagamento será realizado no próximo dia 29 de maio e deve movimentar a economia nacional, impulsionando setores como comércio, serviços e quitação de dívidas.

No Paraná, 519.567 contribuintes serão contemplados neste primeiro lote, somando R$ 768,2 milhões em restituições. Somente em Curitiba, mais de 210 mil pessoas receberão juntas R$ 343,1 milhões.

Segundo a Receita Federal, este será o maior lote já pago pelo órgão, superando em 45% o primeiro lote de 2025, que até então era o recordista.

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O órgão atribui o aumento ao avanço das ferramentas de automação e ao processamento mais rápido das declarações.

Outra novidade em 2026 é a redução no número de lotes de restituição. Tradicionalmente realizado em cinco etapas, o calendário deste ano terá apenas quatro pagamentos oficiais.

Confira as datas:

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• 1º lote: 29 de maio

• 2º lote: 30 de junho

• 3º lote: 31 de julho

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• 4º lote: 28 de agosto

O primeiro lote contempla principalmente contribuintes prioritários, além daqueles que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber a restituição via PIX.

A consulta poderá ser feita no site da Receita Federal ou pelo aplicativo oficial do órgão.

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