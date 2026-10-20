Real Time: Redução da maioridade penal tem apoio de 95% dos eleitores de Flávio e 84% de Lula

A redução da maioridade penal de 18 para 16 anos tem apoio de 95% dos eleitores do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e de 84% dos que pretendem votar no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 20. No conjunto dos entrevistados, 90% são favoráveis à proposta, 7% são contrários e 3% não têm opinião formada.

Entre os eleitores de Flávio, 3% se posicionam contra a redução e 2% não têm opinião formada. Entre os de Lula, os porcentuais são de 12% e 4%, respectivamente. No grupo que reúne votos brancos, nulos e indecisos, 93% apoiam a medida, 4% são contrários e 3% não têm opinião formada.

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Facções criminosas

A classificação de facções criminosas como organizações narcoterroristas recebe apoio de 66% dos entrevistados, enquanto 31% são contrários e 3% não têm opinião formada.

A proposta divide os eleitorados dos dois candidatos. Entre os que pretendem votar em Flávio, 88% são favoráveis, 7% são contrários e 5% não têm opinião formada. Entre os eleitores de Lula, 43% apoiam a classificação, enquanto 56% são contrários e 1% não tem opinião formada.

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No grupo de votos brancos, nulos e indecisos, 66% são favoráveis, 32% são contrários e 2% não têm opinião formada.

Já a criação de cinco presídios federais de segurança máxima para líderes de facções criminosas tem apoio de 82% dos entrevistados, com 14% contrários e 4% sem opinião formada. A aprovação é de 90% entre os eleitores de Flávio e de 73% entre os de Lula. Nesses grupos, a oposição à proposta é de 6% e 23%, respectivamente, enquanto 4% de cada eleitorado não têm opinião formada.

Supremo Tribunal Federal

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Retirar do presidente da República a prerrogativa de indicar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) recebe apoio de 85% dos entrevistados. Outros 7% são contrários e 8% não têm opinião formada.

Entre os eleitores de Flávio, 89% apoiam a mudança, 5% são contrários e 6% não têm opinião formada. Entre os de Lula, 81% são favoráveis, 10% são contrários e 9% não têm opinião formada.

A pesquisa também aponta que 63% apoiam limitar as decisões individuais dos ministros do STF, enquanto 25% são contrários e 12% não têm opinião formada. Entre os eleitores de Flávio, o apoio é de 71%, com 17% contrários. Entre os de Lula, 54% são favoráveis e 34% são contrários. Nos dois grupos, 12% não têm opinião formada.

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A pesquisa ouviu 2.000 eleitores por telefone, com entrevistadores humanos, entre 15 e 19 de outubro. A margem de erro geral é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-02952/2026.