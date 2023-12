Rayssa Leal vence o SLS Super Crown e é campeã do mundo mais uma vez

Rayssa Leal defendeu o título de campeã do mundo do SLS Super Crown

Rayssa Leal defendeu o título de campeã do mundo do SLS Super Crown com muito luxo e alto nível.

A brasileira liderou a competição do início ao fim, com direito a uma nota nove na segunda volta, colocando ela no Nine Club e deixando claro que ainda via nos surpreender muito.

O Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, vibrou com a conquista de Rayssa Leal na SLS Super Crown, a final da Liga Mundial de skate street.

Um combo de Rayssa Leal campeã do Super Crown feminino em 2023! #SLSnaTVGlobo pic.twitter.com/YSHkxJAbsH — Giovana Pinheiro (@giapinheiro) December 3, 2023

