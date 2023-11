Rato faz piloto de avião declarar emergência e retornar para aeroporto

Siga o TNOnline no Google News

Comissários de bordo de um avião fizeram o piloto declarar emergência e retornar para o aeroporto de origem, após encontrarem um rato na aeronave. O fato foi registrado nesta semana durante voo da Air France.

Segundo reportagem do Metrópoles, o Boeing 777, com 323 passageiros, seguia de Paris para o Congo, mas pousou no Aeroporto Charles de Gaulles algumas horas após decolar.

A aeronave já sobrevoava o norte do continente africano quando foi identificada a emergência, quase duas horas depois do início da viagem. Os pilotos fizeram uma curva de 180 graus e, ao ter o retorno autorizado, voltaram para Paris.

Conforme informações da tripulação, medida foi tomada por motivos de segurança, já que o roedor poderia comprometer a segurança e tranquilidade dos passageiros.

