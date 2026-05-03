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SÃO JOAQUIM

Rastro de destruição levanta suspeita de tornado em SC; Defesa Civil investiga

Análise de radares indicou a formação de uma supercélula; autoridades contabilizam os estragos causados por ventos fortes e granizo

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.05.2026, 15:43:07 Editado em 03.05.2026, 15:44:11
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Rastro de destruição levanta suspeita de tornado em SC; Defesa Civil investiga
Autor Temporal concentrou sua força nas localidades de Pericó, Monte Alegre e Bentinho, situadas no interior do município - Foto: REPRODUÇÃO

A Defesa Civil de Santa Catarina investiga a possível ocorrência de um tornado no município de São Joaquim, na região serrana do estado, após uma tempestade severa atingir a cidade no último sábado (2). Os radares meteorológicos do órgão detectaram características de uma supercélula, um sistema climático com alto potencial destrutivo, o que motivou o início de uma análise técnica aprofundada para confirmar a natureza do fenômeno.

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O temporal concentrou sua força nas localidades de Pericó, Monte Alegre e Bentinho, situadas no interior do município. A passagem da tempestade foi marcada por fortes rajadas de vento e expressiva queda de granizo, resultando no destelhamento de casas e galpões, além da derrubada de árvores de grande porte, como araucárias.

Os maiores prejudicados pelo evento climático severo foram os agricultores e produtores rurais locais. A força dos ventos e do gelo devastou pomares inteiros de maçã, gerando um prejuízo significativo para o agronegócio local. O impacto econômico agrava-se pelo fato de o temporal ter ocorrido a cerca de uma semana do início da tradicional Festa Nacional da Maçã, um dos eventos mais importantes e aguardados de São Joaquim.

Para atestar oficialmente se os danos foram causados por um tornado — fenômeno caracterizado por uma coluna de ar em intensa rotação que se estende da nuvem até o solo —, a Defesa Civil informou neste domingo (3) que iniciou um rigoroso levantamento de campo. A investigação, apoiada pela coordenação regional, realiza o cruzamento de dados meteorológicos de radar com registros fotográficos aéreos e terrestres das áreas atingidas para mapear o padrão de destruição.

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Diante do risco de novas instabilidades, as autoridades do estado reforçam os protocolos de segurança para a população. A recomendação oficial é que, durante temporais, os moradores busquem abrigo em locais seguros, mantendo distância de janelas e de objetos que possam ser arremessados pela força do vento. Durante vendavais intensos, deve-se evitar a permanência perto de árvores, placas, muros e postes. Em caso de alagamentos, a orientação é nunca atravessar ruas inundadas ou pontes submersas. Situações de emergência e pedidos de resgate devem ser comunicados imediatamente à Defesa Civil pelo telefone 199 ou ao Corpo de Bombeiros pelo número 193.


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