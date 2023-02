Rastreador de sinal de celular salva vítimas no litoral de São Paulo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O aparelho é chamado de analisador de espectro e pode detectar ondas eletromagnéticas por meio de um sensor

O Litoral Norte de São Paulo foi atingido por fortes chuvas no último final de semana. Até o momento, foram registrados 50 mortos e vários ainda estão desaparecidos. Entre as ferramentas utilizadas nos resgates, está um rastreador de sinal de celular usado pela Anatel (Agência Nacional das Telecomunicações).

continua após publicidade .

O equipamento consegue identificar a concentração de sinal de telefonia e está ajudando no resgate de vítimas soterradas pelos deslizamentos de terra. Até agora, três crianças e corpos de cinco vítimas foram encontrados com o auxílio do aparelho, revela a agência.

Como o rastreador funciona?

O aparelho é chamado de analisador de espectro e pode detectar ondas eletromagnéticas por meio de um sensor.Normalmente, ele é usado para monitorar interferências em diversos tipos de serviços de comunicação, como radiodifusão, transmissão de TV e rádio, por exemplo.A Anatel explica que, esse equipamento vale em média R$ 100 mil. Cada estado possui cerca de dez unidades.

continua após publicidade .

Em locais que tiveram deslizamentos severos de terra, fica muito mais difícil identificar vítimas, é aí que o dispositivo entra como um aliado importante.

Acoplado com uma antena especial, o aparelho mostra para os técnicos da Anatel em qual direção há um sinal mais forte enquanto caminham pela região. Quando o sinal é encontrado, a equipe de busca começa a agir com a ajuda de um cão farejador.

Por fim, a equipe de escavação também é acionada para prosseguir com o resgate.

continua após publicidade .

Para facilitar a identificação de sinal em meio aos escombros, os agentes pediram que a população no entorno desligue ou mantenha os seus celulares em modo avião para melhorar a captação do equipamento.

Vale ressaltar que os celulares “conversam” o tempo todo com estações e torres de transmissão, explica a Anatel, mesmo quando estão guardados no seu bolso ou quando estão fora da área de cobertura, por isso a instrução.

Com informações, UOL.

Siga o TNOnline no Google News