Raríssimo: bebê brasileira nasce com cauda de 6 centímetros

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma bebê nasceu com uma cauda de 6 cm de comprimento nas costas, logo acima das nádegas, em Jundiaí, município de São Paulo. O caso raríssimo ocorreu em 2020, mas só se tornou público agora após ser relatado na última edição do Journal of Pediatric Surgery.

continua após publicidade .

A cauda é um raro defeito congênito chamado espinha bífida. Em casos assim, durante o período de desenvolvimento fetal, algumas vértebras que deveriam proteger a medula espinhal não se formam, permanecendo abertas. Isto faz com que parte da medula espinhal se projete pela abertura e fique exposta ao líquido amniótico. A projeção leva à formação de uma estrutura semelhante a uma cauda.

-LEIA MAIS: Fenômeno raro: menina nasce com cauda de 6 centímetros

continua após publicidade .

Os médicos do Hospital da Criança Greendacc estudaram a bebê junto de pesquisadores do Center for Fetal and Placental Research, de Ohio, nos Estados Unidos. A cauda da menina possuía vasos sanguíneos, músculos e nervos, mas não tinha ossos.

A criança passou por uma cirurgia de remoção e foi acompanhada por três anos. Os médicos usaram um retalho muscular para fechar o buraco que ficou no lugar onde a cauda se projetava. Após os anos, a menina está bem e saudável.

As informações são do site Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News