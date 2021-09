Da Redação

Rapaz vira 'funcionário do mês' ao acertar cadeira em ladrão

Um criminoso se deu mal em uma tentativa de assalto em uma padaria, na última quinta-feira (23). Durante o crime, o indivíduo acabou levando uma cadeirada de um funcionário do local. A situação aconteceu em Porto Velho, Rondônia.

De acordo com uma atendente do local, o suspeito entrou na padaria e fingiu ser um cliente. Ele pegou pães e, quando levava a sacola para pesar no caixa, mostrou uma arma e anunciou o assalto.

Logo após isso, o entregador do estabelecimento pegou uma cadeira e acertou um golpe na costa e cabeça do criminoso. Entretanto, de acordo com a Polícia Militar, não é aconselhável reagir a assaltos.

Toda a ação foi registrada pela câmera de segurança do estabelecimento. Veja:

O entregador Uerlisson Lessa recebeu o título de "Funcionário do Mês". A entrega da "premiação" foi feita após internautas fazerem o pedido. O vídeo da cadeirada repercutiu nas redes sociais.