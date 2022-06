Rapaz sofre tiro acidental ao ajudar tio a abater porco e morre

Da Redação

Vinicius foi sepultado no último sábado (18), em Fraiburgo

Um rapaz, de 18 anos, morreu depois de sofrer um tiro acidental, na última sexta-feira (17), em Fraiburgo, Santa Catarina. O jovem, identificado como Vinicius Fioreze, ajudava o tio a abater um porco no momento em que o acidente aconteceu.

De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), o homem acertou o rosto do sobrinho com um disparo de arma de fogo. O jovem não resistiu ao ferimento e morreu no local.

A equipe da polícia foi chamada por um morador, que escutou tiros de uma residência próxima. As autoridades não deram detalhes de como o acidente ocorreu.

Equipes da Polícia Civil (PC) e do Corpo de Bombeiros também estiveram no local. Conforme as autoridades, quando a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou, nada pôde ser feito, pois o rapaz já estava morto.