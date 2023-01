Rapaz é 'metralhado' em carro de luxo em Balneário Camboriú

Da Redação

O crime aconteceu na manhã deste domingo (15) e foi registrado por uma câmera de segurança.

Um rapaz, de 27 anos, foi ‘metralhado’ no momento em que chegava em casa em Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina. O crime aconteceu na manhã deste domingo (15) e foi registrado por uma câmera de segurança. (Veja o vídeo abaixo).

De acordo com as imagens, era por volta das 7h quando ocupantes de um Audi Q3 esperavam em frente a um sobrado da rua 1822, no Centro de Balneário. Em questão de minutos, um Prisma chega e para atrás do SUV.

Os dois passageiros descem e atiram várias vezes contra o motorista do Audi. No SUV havia mais gente, mas todos foram poupados, apenas o motorista foi atingido.

Em seguida, os atiradores entram no carro e vão embora. Nas imagens, é possível ouvir até mesmo os gritos de desespero de quem estava com a vítima e dos vizinhos que se assustaram com o tiroteio.

O socorro chegou a ser chamado, mas o rapaz não resistiu. A Polícia Civil investiga o crime e a imagem da câmera de segurança pode ser ponto-chave para encontrar os autores.

Veja o Vídeo:

Com informações Banda B



