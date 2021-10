Da Redação

Rapaz de 20 anos morre durante teste físico em prova da PM

O jovem, de 20 anos, sofreu um mal súbito durante a etapa de teste físico do concurso da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). O óbito de Marcus Vinicius Teixeira Dias ocorreu na manhã desta quarta-feira (6), no município mineiro de Juiz de Fora.

De acordo com a PM, Marcus foi aprovado na prova escrita, que é a primeira etapa do concurso. Após isso, o rapaz realizou exames de saúde e foi considerado apto para avançar para o próximo teste, que seria o físico.

Então, na manhã desta quarta, os candidatos do concurso deveriam correr uma distância de 2.400 metros, na pista de atletismo da Faculdade de Educação e Pedagogia de Juiz de Fora.

Porém, durante a prova, Marcus caiu na pista. Ainda conforme a PM, o jovem passou mal após ter percorrido uma distância de 800 a 900 metros.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que estava de prontidão no local, atendeu Marcus e, segundo os socorristas, o rapaz entrou em parada cardiorrespiratória. Tentativas de reanimação foram feitas, inclusive com o uso de desfibrilador, porém, Marcus não resistiu e morreu no local.

A mãe do candidato, que estava na universidade acompanhando o teste, precisou ser amparada por uma psicóloga acionada pela Polícia Militar.

A PM se manifestou por meio de uma nota. Veja:

"Na manhã de hoje, 06out2021, por volta das 11h30min, durante as provas físicas seletivas para o ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais, o candidato M. V. T. D, 21 anos de idade, teve uma parada cardiorrespiratória, durante a corrida de 2.400 metros. O candidato recebeu atendimento imediato no local, tanto pela equipe médica presente (responsável pelo acompanhamento das atividades) quanto pela equipe médica que foi acionada, contudo, veio a óbito. A Polícia Militar lamenta profundamente a perda de um jovem promissor, desejando os mais sinceros pêsames à família enlutada, neste momento de dor".