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Rankings internacionais de educação destacam USP por produção científica; veja posições

Escrito por Redação (via Agência Estado)
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Dois importantes rankings internacionais de ensino superior divulgados nas últimas semanas destacam a Universidade de São Paulo (USP) por sua produção científica: o Academic Ranking of World Universities (ARWU) e o NTU Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities.

Divulgado no último sábado, o ARWU, também conhecido como Ranking de Xangai, posicionou a instituição como a primeira colocada no Brasil e manteve sua classificação no grupo das 150 melhores no cenário mundial.

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A classificação avalia mais de 2,5 mil universidades anualmente e baseia-se exclusivamente em indicadores objetivos de pesquisa. A metodologia considera seis critérios principais: o número de ex-alunos e de pesquisadores vencedores de Prêmios Nobel e Medalhas Fields; a quantidade de pesquisadores altamente citados; os artigos publicados nas revistas Nature e Science; as publicações indexadas nas bases Science Citation Index-Expanded (SCIE) e Social Science Citation Index (SSCI); e, por fim, o desempenho acadêmico per capita.

Nesta edição, a universidade se destacou principalmente pelo alto volume de publicações indexadas (indicador PUB), figurando na 30ª posição global neste quesito, um desempenho situado no quartil superior em comparação a instituições de porte semelhante no mundo.

No ranking elaborado pela Universidade Nacional de Taiwan (NTU), divulgado no último dia 20 de julho, o foco também recai sobre a produção bibliográfica. A edição de 2026 colocou a USP na 55ª posição geral, uma acima da obtida em 2025.

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A metodologia prioriza três aspectos específicos: a excelência (com peso de 40%), o impacto (35%) e a produtividade das pesquisas (25%). O estudo analisa ainda a frequência de citações e o número de artigos veiculados nos periódicos de maior prestígio científico, considerando tanto o ano corrente quanto o acumulado de 11 anos.

No recorte por áreas do conhecimento da avaliação taiwanesa, o grande destaque da instituição foi o campo das Ciências Agrárias, que conquistou a 14ª colocação global, apontando para um resultado que consolida a vocação científica e o impacto do trabalho desenvolvido pela universidade na inovação e na sustentabilidade do setor agropecuário brasileiro.

"O resultado das avaliações reforça a relevância da produção acadêmica, cujo conhecimento gerado se converte em ciência de melhor qualidade e na formulação de políticas públicas voltadas às necessidades da sociedade e do País", afirmou o reitor da USP, Aluísio Augusto Cotrim Segurado, em entrevista ao jornal da universidade. "O desempenho da USP evidencia também a força de uma universidade que articula ensino, pesquisa e extensão, forma profissionais e participa de redes nacionais e internacionais de colaboração científica, produzindo conhecimento de impacto e respondendo aos desafios da sociedade contemporânea."

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Para o reitor, é fundamental ponderar o papel deste tipo de ranking na gestão universitária.

"Devemos pontuar, entretanto, que os rankings são instrumentos importantes para acompanhar tendências e identificar oportunidades de aprimoramento, mas não traduzem, isoladamente, a complexidade de uma universidade pública", disse Segurado. "Para a USP, o reconhecimento internacional é consequência de sua missão de produzir e disseminar conhecimento de excelência, formar pessoas e colocar a ciência a serviço do desenvolvimento social, econômico, cultural e sustentável do Brasil."

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