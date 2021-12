Da Redação

Ramon, jogador do Flamengo, atropela e mata ciclista

O jogador de futebol Ramon, lateral-esquerdo do Flamengo, atropelou um ciclista na noite deste sábado (4), na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O ciclista, de 30 anos, morreu a caminho do hospital.

O acidente ocorreu na altura do número 10.500 da Avenida das Américas. Os bombeiros foram chamados às 20h35. A ambulância chegou a levar a vítima para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, também na Barra, mas ela já chegou morta.

O jogador prestou socorro. Ramon chamou os bombeiros e, em seguida, compareceu à 16ª delegacia de polícia.

Jogador nega ter consumido bebida alcoólica

Em depoimento na 16ªDP (Barra), o atleta alegou que o ciclista cruzou a pista repentinamente, o surpreendeu, e que ele mesmo chamou os bombeiros. Ainda não há informações se o jogador foi submetido ao exame de alcoolemia. Em alguns casos, se não houver sinais de embriaguez, pode haver até a dispensa o exame.

O policial militar que esteve no local do acidente também prestou depoimento, disse que a via é bem sinalizada e que o fato foi depois de um semáforo. Até agora ninguém se apresentou como testemunha.

O jogador ressaltou que compareceu à delegacia voluntariamente. O caso foi registrado como homicídio culposo provocado por atropelamento.

De acordo com o ge, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim lamentou o ocorrido.



"Claro que a gente fica muito triste. Não sabemos nem em que condições ou o que aconteceu, pelas poucas informações. É um atleta exemplar, com comportamento exemplar. Em situações como essa, é óbvio que vamos prestar todo apoio", disse.

