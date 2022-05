Rajadas de vento tombam caminhão nesta madrugada em SC

Da Redação

Um caminhão tombou na madrugada desta quarta-feira (18), após ser atingido por fortes rajadas de vento, em Bom Jardim da Serra, Santa Catarina. O veículo estava estacionado em um posto da Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

No momento em que houve o tombamento, o motorista, de 28 anos, estava na cabine. Ele não sofreu ferimentos.

A PMRv informou que a velocidade do vento na estação meteorológica da cidade chegou a 157 km/h.

A Serra do Rio do Rastro chegou a ser fechada nesta manhã. Por meio de um comunicado, a PMRv afirmou que o trecho da SC-390 voltou a ser reaberto por volta das 7h20. Caminhões, no entanto, não estão autorizados a passar pelo local por conta do risco de novas rajadas de vento nesta quarta.



Ciclone extratropical

O Instituto Nacional de Meteorologia e a Marinha emitiram, na noite de segunda-feira (16), um alerta a respeito de uma tempestade subtropical que deve atingir o Rio Grande do Sul em breve.

A evolução desse sistema ao longo desta terça-feira (17), o classifica como ciclone "Yakecan" com rajadas de vento que podem superar os 100 km/h.

Até a noite da quarta-feira (18), a Tempestade Subtropical "Yakecan" poderá se intensificar e ser classificada como Tempestade Tropical, quando as rajadas de vento poderão superar os 110 km/h, do extremo sul e leste do Rio Grande do Sul ao litoral sul de Santa Catarina.

Até o final da semana, o sistema se deslocará ao litoral da Região Sudeste perdendo força.

Com informações do g1.