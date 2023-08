Raio-X mostra como ficou coluna de homem atingido por aparelho; veja

Siga o TNOnline no Google News

A coluna de Regilâneo da Silva Inácio, de 42 anos, ficou deslocada após ter sido atingida por um equipamento de musculação em uma academia de Juazeiro do Norte, no Ceará. Os médicos consideram a lesão como gravíssima.

Regilâneo foi submetido a um procedimento cirúrgico que durou cerca de quatro horas. O procedimento consistiu em colocar pinos e parafusos para redução da fratura, com objetivo de fazer o realinhamento ósseo e descompressão da medula.

O médico que esteve à frente do procedimento, José Correia Junior, conversou com o G1 e explicou o quão delicada é a situação do paciente. "Lesão considerada gravíssima. É a lesão mais grave da região toracolombar".

O médico neurocirurgião disse que ele teve uma lesão severa, na qual os neurônios foram danificados de maneira importante. "A junção toracolombar, que é a transição da caixa torácica para a lombar, foi perdida a continuidade óssea. Não toca um osso no outro", complementou.

Uma câmera de segurança flagrou o momento do acidente, clique aqui para assistir.

Com informações do G1.

