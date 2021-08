Da Redação

Raio cai em casamento e causa a morte de 17 pessoas

Uma tragédia marcou uma cerimônia matrimonial em Bangladesh, país da Ásia Meridional. Um raio caiu no local do casamento e causou a morte de 17 pessoas. O noivo e outras 13 pessoas sofreram ferimentos.

O acidente ocorreu logo após o grupo desembarcar de um barco em Shibganj, quando estavam seguindo para a casa da noiva.

Segundo testemunhas, vários raios atingiram os convidados. De acordo com as informações das autoridades, os ferimentos precisaram ser encaminhados para um hospital. “Temos informações de 17 pessoas que morreram e várias outras foram internadas no hospital”, afirmou o policial Farid Hossain.

A noiva não se feriu pois não estava presenta na festa de casamento, segundo a CNN.

De acordo com o governo local, centenas de pessoas morrem por conta de raios todos os anos. No mês de maio, mais de 200 pessoas morreram por conta do fenômeno, incluindo 82 pessoas em um mesmo dia, e, após isso, Bangladesh declarou o fato como um desastre natural. Estudiosos apontam que o desmatamento tem desempenhado um papel no aumento de quedas de raio mortais. por conta do desaparecimento de muitas árvores altas, que funcionavam como para-raios.