Rainha Elizabeth vai abdicar ao trono em 2023, diz jornal

Rainha Elizabeth 2ª completa hoje 70 anos de coroa e planeja se aposentar em breve. Segundo o tabloide britânico Daily Star, os planos para a coroação do Príncipe Charles ao posto de rei já estão em andamento e a cerimônia deve acontecer no ano que vem.

Ontem, ao divulgar uma carta em que reflete sobre o aniversário de sete décadas de reinado, a monarca deu sinais sobre a sucessão, porém sem dar uma data específica para isso.

Elizabeth 2ª afirmou que terminado seu reinado passará a coroa para o filho mais velho, primeiro na linha sucessória, e surpreendeu ao revelar que Camilla terá o título de rainha consorte.

Segundo o jornal, chefes militares e de segurança receberam ordens para planejar a coroação de Charles depois de receberem um briefing ultra-secreto. Uma pequena equipe de oficiais já teria um plano pronto para a coroação de Charles, que fontes dizem que deve ocorrer em 2023.

"Estamos moldando um evento militar que precisará da aprovação do Palácio quando for a hora. Nosso papel é a apresentação cerimonial e garantir que estamos prontos para qualquer data que for decidida. Temos muitos planos em andamento - mas esse será especial", disse um militar ao jornal.

"Um evento dessa magnitude exige um planejamento militar e de segurança detalhado, com a segurança sendo de responsabilidade da Polícia Metropolitana, enquanto moldamos os eventos cerimoniais e alinhamos com a polícia em relação ao planejamento em torno disso", completou a fonte.

Todos os membros da família real estarão envolvidos na cerimônia, que terá centenas de soldados liderando um grande desfile. Com Charles no poder, o Príncipe William será o próximo na linha de sucessão ao trono, e seu filho, o príncipe George, herda o trono dele.

O último rei do Reino Unido foi George 6º, pai de Elizabeth 2ª. Sua morte, há 70 anos, levou Elizabeth a se tornar rainha aos 25 anos. Ela foi coroada em 2 de junho de 1953, na Abadia de Westminster, aos 27 anos.

