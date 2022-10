Radialista que propagou fake news sobre massacre em escola é condenado

Da Redação

O ataque a escola de Sandy Hook aconteceu em 2012

A Justiça norte-americana condenou Alex Jones, radialista do programa de rádio dos Estados Unidos Infowars, a pagar mais US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5 bilhões), nessa quarta-feira (12), por divulgar uma notícia falsa a respeito de um massacre na escola de Sandy Hook, de 2012. De acordo com ele, o ataque era uma farsa inventada pelo governo americano.

Segundo as informações do jornal "News York Times", o júri do segundo julgamento considerou o homem culpado por difamação, após o apresentador passar anos acusando famílias das vítimas e outros envolvidos de serem atores. 20 crianças e seis adultos morreram no massacre.

Por causa das mentiras contadas por ele, as famílias foram ameaçadas pessoalmente e na internet.



O valor da indenização vai ser dividido entre as partes queixosas, 14 familiares de vítimas e um agente do FBI, William Aldenberg, que foi alvo de perseguição por conspiracionistas.

Cada valor foi determinado pelos jurados, de acordo com testemunhos e outras provas, para determinar os tamanhos do dano feito contra suas reputações e da invasão de suas privacidades.

Jones ainda deve encarar um terceiro julgamento sobre suas mentiras em relação a vítimas de Sandy Hook. Em agosto, na primeira ação do caso, ele foi condenado a pagar mais de R$ 250 milhões.

Com informações do g1.

