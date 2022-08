R$100 milhões: saiba quem é o candidato a presidente mais rico

Da Redação

Empresário que ficou conhecido como “coach messiânico” Pablo Marçal (Pros) é o mais rico

Dos 11 candidatos à Presidência da República que entraram com pedido de registro na Justiça Eleitoral, o empresário que ficou conhecido como “coach messiânico” Pablo Marçal (Pros) é o mais rico, de acordo com as declarações de bens apresentadas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até a tarde deste sábado (13/8). A reportagem é do Metrópoles.

Marçal declarou possuir uma fortuna de quase R$ 100 milhões: são exatamente R$ 96.942.541,15 em bens. O patrimônio informado inclui ações, participações societárias, apartamento, aplicações financeiras e participação em fundos.

O empresário é autor de livros, vende cursos, dá palestras motivacionais que tratam de prosperidade e que costumam estar lotadas. Antes do lançamento da candidatura pelo Pros, o feito mais rumoroso de Marçal neste ano foi ter guiado 32 pessoas para o Pico dos Marins, em São Paulo, e precisar de resgate. O guia se perdeu.

Primeiro, houve uma grande comoção envolvendo o resgate dos seguidores de Pablo. Depois de nove horas de trabalho, o Corpo de Bombeiros salvou o grupo. O tenente da corporação Pedro Aihara chamou o mentor de irresponsável.

Briga judicial

Pablo Marçal foi lançado como candidato a presidente da República por Marcus Holanda, que estava no comando do Pros. Porém, uma briga judicial entre o fundador do partido, Eurípedes Júnior, e Holanda colocou a candidatura de Marçal em risco. Eurípedes Júnior defende apoio do Pros a Lula (PT).

Outros candidatos

Atrás de Marçal, o segundo candidato a presidente do país mais rico é o empresário Felipe D’Ávila (Novo). O prazo para registro de candidatura e apresentação da documentação ao TSE termina na segunda-feira (15/8).

Confira as declarações de bens dos postulantes à Presidência da República:

Ciro Gomes (PDT): R$ 3.039.761,97

Felipe D’Ávila (Novo): R$ 24.619.627,66

Jair Bolsonaro (PL): R$ 2.317.554,73

Léo Péricles (UP) R$ 197,31

Lula (PT): R$ 7.423.725,78

Pablo Marçal (Pros): R$ 96.942.541,15

Roberto Jefferson (PTB): R$ 745.323,41

Simone Tebet (MDB): R$ 2.323.735,38

Sofia Manzano (PCB): R$ 498.000,00

Soraya Thronicke (União Brasil): R$ 783.000,00

Vera (PSTU): R$ 8.805,00

Por Isadora Teixeira, do Metrópoles

