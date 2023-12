R$ 570 milhões: Mega da Virada tem apostas até domingo (31)

As apostas da Mega da Virada podem ser feitas até as 17h deste domingo (31). O sorteio do concurso 2670 da Mega Sena acontecerá às 20h de domingo (31),. com prêmio estimado em R$ 570 milhões, o maior valor da história. O resultado pode ser conferido no site Loterias Caixa. Também é possível acompanhar o sorteio ao vivo no canal da Caixa no YouTube e em diversas emissoras de TV do Brasil.

continua após publicidade

Nos concursos regulares da Mega Sena, o prêmio acumula quando ninguém acerta os seis números sorteados. A Mega da Virada, no entanto, é um concurso especial realizado apenas uma vez por ano e, por isso, tem uma regra especial: se ninguém acerta os seis números (sena), o valor é distribuído para os acertadores de cinco números (quina). Se ninguém acerta a quina, os valores vão para os acertadores da quadra (quatro números).



A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 5 é de uma em 50 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.

continua após publicidade

PRÊMIO ALIMENTA SONHOS

Ajudar a família, pagar dívidas, viajar sem preocupação em voltar para casa e ajudar entidades carentes. Esses são alguns dos sonhos que movem os apostadores da Mega da Virada ouvidos pelo TNOnline nesta sexta-feira (29) em Apucarana (PR). A loteria deve pagar R$ 570 milhões no domingo (31), o maior valor da história.

Clique aqui e leia a reportagem completa.

Siga o TNOnline no Google News