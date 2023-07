Quinta-feira (13) pode trazer mudança climáticas para a região

Na quinta-feira, o eixo da frente fria continua sobre o Paraná, com chuvas que ainda devem ocorrer em muitas regiões. O avanço de uma massa de ar frio faz com que as temperaturas apresentem um forte declínio ao longo do dia. A noite também será gelada em todas as regiões. Novamente, o destaque é para os ventos fortes que atuarão nas diversas regiões, porém, nas regiões da metade sul, as rajadas podem ultrapassar os 70 km/h. A presença dos ventos aumenta a sensação de frio.

Em Apucarana, ainda segundo o Simepar, as temperaturas prometem abaixar, amanhecendo com 15ºC, podendo diminuir mais em torno de 08:00 horas para os 13ºC. Ao entardecer o clima fica um pouco mais agradável, tendo a máxima prevista de 22ºC.

Temos uma frente fria chegando acompanhada com chuvas para a Cidade Alta, porém acaso a chuva chegue nesta quinta-feira, será cerca de 4 a 6mm apenas.

