Quina sorteia prêmio de R$11,7 milhões nesta terça; veja como apostar

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Ninguém acertou o prêmio principal e valor acumulou para o próximo sorteio

A Quina realizou mais uma edição nesta segunda (20), o concurso 7070, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 15, 31, 36, 64, 74.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (21), é de R$ 11,7 milhões.



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📰 LEIA MAIS: Prêmio da Lotofácil acumula para R$ 15 milhões nesta terça-feira (21)

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 26 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 18.640,83.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 2956 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 156,15.

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Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 83577 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5,52.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingo.