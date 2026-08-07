Quina sai para aposta de MG, que leva prêmio de R$ 10,1 milhões

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Aposta de Betim acertou as cinco dezenas do concurso 7085; próximo sorteio terá prêmio estimado em R$ 600 mil

A Quina realizou mais uma edição nesta quinta (06), o concurso 7085, e premiou um apostador de Betim (MG) com R$ 10,1 milhões, por acertar as 5 dezenas sorteadas, que foram 08, 14, 49, 58, 78.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (07), é de R$ 600.000,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 48 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 9.767,91.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 3657 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 122,10.

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Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 95261 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,68.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.