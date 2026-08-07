Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
NOVO MILIONÁRIO

Quina sai para aposta de MG, que leva prêmio de R$ 10,1 milhões

Aposta de Betim acertou as cinco dezenas do concurso 7085; próximo sorteio terá prêmio estimado em R$ 600 mil

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Quina sai para aposta de MG, que leva prêmio de R$ 10,1 milhões
Autor Foto: Reprodução

A Quina realizou mais uma edição nesta quinta (06), o concurso 7085, e premiou um apostador de Betim (MG) com R$ 10,1 milhões, por acertar as 5 dezenas sorteadas, que foram 08, 14, 49, 58, 78.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (07), é de R$ 600.000,00.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Lotofácil premia mpradores de MG e SP com R$ 2 milhões cada

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 48 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 9.767,91.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 3657 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 122,10.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 95261 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,68.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
apostadores Jogos Loteria prêmios quina
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV