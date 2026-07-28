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LOTERIAS

Quina fica sem ganhadores e valor do próximo sorteio sobe para R$ 25 milhões

Concurso 7077 será sorteado nesta terça-feira (28)

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.07.2026, 09:04:09 Editado em 28.07.2026, 09:04:37
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Quina fica sem ganhadores e valor do próximo sorteio sobe para R$ 25 milhões
Autor A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00 - Foto: Reprodução

A Quina realizou mais uma edição nesta segunda (27), o concurso 7076, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 01, 18, 22, 35, 41.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (28), é de R$ 25 milhões.

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📰 LEIA MAIS: Sem ganhadores, Lotofácil acumula e prêmio sobe para R$ 15 milhões

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 62 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 10.028,76.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 5461 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 108,43.

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Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 130564 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,53.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingo.

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apostas Loteria lotofacil quina sorteio
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