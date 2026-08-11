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LOTERIAS

Quina fica sem ganhadores e prêmio acumula para R$ 3 milhões; veja os números

Nenhuma aposta acertou os cinco números do concurso 7088, realizado nesta segunda-feira (10)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Quina fica sem ganhadores e prêmio acumula para R$ 3 milhões; veja os números
Autor A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00 - Foto: Reprodução

A Quina realizou mais uma edição nesta segunda (10), o concurso 7088, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 16, 26, 41, 42, 67.

📰 LEIA MAIS: Aposta do Paraná 'bate na trave', acerta 19 números na Lotomania e fatura R$ 70 mil

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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 22 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14.130,35.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 2162 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 136,94.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 57396 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5,15.

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A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (11), é de R$ 3 milhões.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

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Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingo.

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