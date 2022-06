Quina de São João vai sortear R$ 200 milhões; saiba como jogar

Da Redação

O sorteio da Quina de São João acontece no dia 25 de junho

A Caixa Econômica Federal realiza o sorteio da 12ª Quina de São João no dia 25 de junho, na tradicional festa de São João de Campina Grande, na Paraíba. O prêmio estimado é de R$ 200 milhões e, conforme a Caixa, o concurso especial não acumula.

Caso apenas um ganhador ganhe o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, receberá mais de R$ 1,3 milhão de rendimento no primeiro mês. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de cinco números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (4 números) e assim por diante.



Como jogar

Para jogar na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. O apostador ainda pode deixar para o sistema escolher os números, por meio da Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Ainda é possível concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos pela Teimosinha.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. As apostas nas lotéricas podem ser realizadas nos volantes do concurso especial. A aposta simples, com cinco dezenas marcadas, custa R$ 2.

Probabilidade

A aposta simples, com apenas 5 números, oferece a possibilidade de 1 acerto em 24.040.016. No entanto, a chance de ganhar o prêmio aumenta conforme o tipo de aposta. Veja:

fonte: Reprodução A chance de ganhar na Quina de São João aumenta conforme o tipo de aposta