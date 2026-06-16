Quina de São João vai pagar R$ 250 milhões; veja como apostar no maior prêmio da história

As apostas para a Quina de São João 2026 já estão abertas e podem ser realizadas por meio das Loterias Caixa. O concurso especial de número 7051 vai sortear um prêmio estimado em R$ 250 milhões, considerado o maior da história da modalidade até o momento. O sorteio oficial está agendado para o dia 28 de junho de 2026, no Espaço da Sorte, localizado na cidade de São Paulo.

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Assim como acontece em outras edições especiais das loterias da Caixa Econômica Federal, o prêmio principal da Quina de São João não acumula. Isso significa que, caso nenhum apostador acerte as cinco dezenas sorteadas, o montante total será dividido entre os participantes que acertarem a quadra, seguindo sucessivamente para as demais faixas de premiação se houver necessidade.

Para concorrer, os interessados devem utilizar um volante específico do concurso especial, escolhendo de cinco a quinze números entre os 80 disponíveis no bilhete. Os valores das apostas são os mesmos dos sorteios tradicionais, variando de R$ 3,50, para o jogo simples com cinco dezenas, até R$ 150, no caso da escolha máxima de quinze números.

As chances de faturar o prêmio principal variam de acordo com a quantidade de dezenas marcadas. Na modalidade simples, a probabilidade de vitória é de 1 em 24.040.016. Já na aposta máxima de quinze números, a probabilidade de acerto sobe para 1 em 8.005.

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Como alternativa para elevar as chances de ganho, os apostadores podem optar pelo Bolão Caixa, que possibilita jogos em grupo. O formato pode ser preenchido diretamente no volante ou solicitado ao atendente da lotérica. Também existe a opção de comprar cotas prontas organizadas pelas próprias agências, com cobrança de uma tarifa de serviço adicional de até 35% sobre o valor da cota. Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50, com permissão de 2 a 50 cotas por grupo, sendo possível realizar até 10 apostas idênticas em quantidade de números por bilhete.

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Os jogos podem ser registrados em qualquer casa lotérica do país, além dos canais digitais oficiais, que incluem o aplicativo Loterias Caixa e o portal web da instituição financeira.