Quina de São João sorteia prêmio de R$ 260 milhões; veja sorteio ao vivo







A Caixa Econômica Federal realiza na tarde deste domingo (28), no Centro de Tradições Nordestinas, em São Paulo, o sorteio da Quina de São João 2026. O concurso especial 7.051 coloca em jogo um prêmio estimado em R$ 260 milhões, um dos maiores da história da modalidade. Veja ao vivo acima a transmissão da Caixa



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As dezenas sorteadas serão divulgadas a partir das 14 horas. Você pode conferir os números aqui assim que forem divulgados.

As informações sobre o número de apostas vencedoras e os valores que serão pagos a cada ganhador ainda serão divulgadas pela Caixa e esta matéria será atualizada assim que os dados forem disponibilizados.





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Quina de São João tem prêmio milionário - Foto: Reprodução Quina de São João tem prêmio milionário - Foto: Reprodução





Diferentemente dos concursos regulares da Quina, a Quina de São João não acumula. Caso não haja acertadores das cinco dezenas, o prêmio é distribuído entre os apostadores que acertarem quatro números e, sucessivamente, nas demais faixas de premiação, conforme as regras da modalidade.

O sorteio foi transmitido ao vivo pelos canais oficiais das Loterias Caixa e mobilizou milhões de brasileiros em busca da premiação milionária. As apostas simples foram encerradas na noite deste sábado (27), enquanto os bolões digitais puderam ser registrados até uma hora antes do início do concurso.