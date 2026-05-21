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Quina: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores

Os sorteios são realizados de segunda a sábado

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.05.2026, 08:45:19 Editado em 21.05.2026, 08:45:16
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Quina: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores
Autor A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00 - Foto: Arquivo/TNOnline

A Quina realizou mais uma edição nesta quarta (20), o concurso 7030, e premiou apostadores com R$ 13,01 milhões para quem acertou 5 dezenas, que foram 16,19,24,50,55.

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Entre os que acertaram as 5 dezenas, 1 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 13,01 milhões.

Apostas premiadas com 5 dezenas:

Rio de Janeiro/RJ
1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos

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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 75 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7.250,93.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 5237 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 98,89.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 126221 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,10.

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A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (21), é de R$ 600.000,00.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.

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apostas ganhadoras Estimativa de prêmio Prêmios da Quina quina resultados de loteria sorteios
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