Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
LOTERIAS

Quina acumula em R$ 3 milhões; apostas do Paraná levam quadra

Jogos registrados em Castro, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa acertaram quatro dezenas

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.05.2026, 09:34:43 Editado em 24.05.2026, 09:34:38
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Quina acumula em R$ 3 milhões; apostas do Paraná levam quadra
Autor Foto: Divulgação

Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 7033 da Quina, sorteado neste sábado (23), e o prêmio principal acumulou. A estimativa da Caixa Econômica Federal para o próximo sorteio é de R$ 3 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 01 - 29 - 32 - 33 - 56

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Apesar de não haver ganhador na faixa principal, apostas do Paraná estão entre as vencedoras da quadra. Jogos registrados nas cidades de Castro, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa acertaram quatro dezenas e cada um faturou R$ 10.610,61.

Ao todo, 32 apostas acertaram quatro números no país.

Confira a premiação completa do concurso 7033:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

5 acertos: não houve ganhadores

4 acertos: 32 apostas ganhadoras — R$ 10.610,61

3 acertos: 2.958 apostas ganhadoras — R$ 109,32

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

2 acertos: 78.323 apostas ganhadoras — R$ 4,12

Segundo a Caixa Econômica Federal, o próximo sorteio da Quina será realizado nesta segunda-feira (25), com prêmio estimado em R$ 3 milhões.

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV