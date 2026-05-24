Quina acumula em R$ 3 milhões; apostas do Paraná levam quadra
Jogos registrados em Castro, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa acertaram quatro dezenas
Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 7033 da Quina, sorteado neste sábado (23), e o prêmio principal acumulou. A estimativa da Caixa Econômica Federal para o próximo sorteio é de R$ 3 milhões.
As dezenas sorteadas foram: 01 - 29 - 32 - 33 - 56
Apesar de não haver ganhador na faixa principal, apostas do Paraná estão entre as vencedoras da quadra. Jogos registrados nas cidades de Castro, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa acertaram quatro dezenas e cada um faturou R$ 10.610,61.
Ao todo, 32 apostas acertaram quatro números no país.
Confira a premiação completa do concurso 7033:
5 acertos: não houve ganhadores
4 acertos: 32 apostas ganhadoras — R$ 10.610,61
3 acertos: 2.958 apostas ganhadoras — R$ 109,32
2 acertos: 78.323 apostas ganhadoras — R$ 4,12
Segundo a Caixa Econômica Federal, o próximo sorteio da Quina será realizado nesta segunda-feira (25), com prêmio estimado em R$ 3 milhões.