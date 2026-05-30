Quina acumula e sorteia prêmio de R$ 13 milhões neste sábado

A Quina acumulou e vai sortear um prêmio estimado em R$ 13 milhões na noite deste sábado (30), pelo concurso 7039. O montante principal ficou sem vencedores após ninguém acertar as cinco dezenas do sorteio anterior (7038), que revelou os números 02, 31, 39, 64 e 73. O novo sorteio será realizado pela Caixa Econômica Federal a partir das 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da instituição no YouTube.

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Apesar de o prêmio máximo não ter saído no último concurso, outras faixas de premiação contemplaram diversos apostadores. Ao todo, 48 jogos acertaram quatro números e renderam R$ 11.650,55 para cada ganhador. Além disso, 3.230 apostas registraram três acertos, faturando R$ 164,89 cada, enquanto 92.852 bilhetes com duas dezenas corretas levaram R$ 5,73. Na Quina, são premiados os apostadores que acertam de dois a cinco números.

Os interessados em concorrer aos R$ 13 milhões deste sábado devem registrar suas apostas até as 20h (horário de Brasília). Os jogos podem ser feitos nas casas lotéricas credenciadas ou por meio dos canais eletrônicos oficiais da Caixa. O volante é composto por 80 números, dos quais o apostador pode escolher entre cinco e 15 dezenas.

A aposta mínima, com cinco números, custa R$ 3 e oferece uma chance em 24 milhões de levar o prêmio principal. O valor e a probabilidade de acerto variam conforme a quantidade de dezenas marcadas. O jogo máximo, com 15 números, custa pouco mais de R$ 9 mil, mas aumenta as chances de vitória para uma em 8 mil. Outra opção para os jogadores é o bolão oficial, cujas apostas em grupo custam a partir de R$ 15. Nessa modalidade, a Caixa permite a divisão em duas a 50 cotas, sendo o valor mínimo de R$ 4 por participante. A Quina conta com seis sorteios semanais, realizados de segunda-feira a sábado.