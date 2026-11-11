Quina acumula e prêmio vai a R$ 9 milhões; veja os números

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A Quina realizou mais uma edição nesta terça (10), o concurso 7164, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 26, 30, 50, 62, 65. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (11), é de R$ 9 milhões.

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 37 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 9.968,84.

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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 2180 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 161,13.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 61224 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5,73.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.