Quina acumula e prêmio vai a R$ 8,5 milhões

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Quina realizou mais uma edição nesta segunda (08), o concurso 7045, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 12-13-17-54-71.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (09), é de R$ 8,5 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- leia mais: Veja como fica o tempo em Apucarana nesta terça (09)

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 90 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5.267,81.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 5510 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 81,94.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 122364 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 3,69.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN



Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.