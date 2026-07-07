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LOTERIAS CAIXA

Quina acumula e prêmio vai a R$ 7,2 milhões

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (07), é de R$ 7,2 milhões

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.07.2026, 08:37:04 Editado em 07.07.2026, 08:37:01
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Quina acumula e prêmio vai a R$ 7,2 milhões
Autor A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00 - Foto: Arquivo TNOnline

A Quina realizou mais uma edição nesta segunda (06), o concurso 7058, e infelizmente não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 08-26-27-66-79.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (07), é de R$ 7,2 milhões.

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- leia mais: Furto de fiaçãos é registrado em usina solar de Jardim Alegre

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 33 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 13.060,67.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 3253 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 126,18.

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Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 88089 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,65.

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A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

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