Quina acumula e prêmio vai a R$ 55 milhões; veja os números
Os sorteios são realizados de segunda a sábado
A Quina realizou mais uma edição nesta terça (20), o concurso 7147, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 05, 21, 44, 50, 57. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (21), é de R$ 55 milhões.
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 95 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 9.444,31.
Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 8347 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 102,37.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 199287 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,28.
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Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.