Quina acumula e prêmio vai a R$ 52 milhões; veja os números
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00
A Quina realizou mais uma edição nesta segunda (19), o concurso 7146, mas não houve nenhum apostador que acertou as 5 dezenas, que foram 02, 07, 13, 55, 80. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na terça (20), é de R$ 52 milhões.
📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN
Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 167 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4.977,85.
Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 10460 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 75,68.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 217048 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 3,64.
Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.